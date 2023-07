Perché debbo molto a Forlani Il racconto di Rotondi

Leggi su formiche

(Di venerdì 7 luglio 2023) “Taglia i convenevoli e dammi del tu”. Con questa frase, sibilata con perfetto strascico marchigiano, fui ammesso, poco più che ragazzo, nel club più esclusivo della Democrazia Cristiana, gli amici di Arnaldo. Non ne sarei uscito più, nemmeno negli anni in cui il fan club si è spopolato dei postulanti e degli immancabili opportunisti.. Tenere acceso il lumicino della Dc, non è stato facile, in anni in cui lo sport più praticato dagli stessi democristiani era il rinnegamento.ci ha sempre spronato a non mollare, ma senza illuderci di una impossibile restaurazione. Amava una metafora teatrale: “La politica è anche teatro, Berlusconi dice teatrino, ci sta, anche a teatro ci sono attori bravi e brocchi, ma la cosa peggiore è sbagliare la parte...