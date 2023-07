Per Arnaldo Forlani il 10 luglio funerali di Stato e lutto nazionale

A seguito della scomparsa dell'ex presidente del Consiglio dei Ministri,Forlani , morto oggi all'età di 97 anni, è stata disposta - informa Palazzo Chigi in un ... Forlani ha pagatotutti. L'...A seguito della scomparsa dell'ex Presidente del Consiglio dei Ministri,Forlani , è stata disposta, dall'8 al 10 luglio 2023, l'esposizione a mezz'asta delle ... I funerali di Statol'ex ...Il governo ha annunciato il lutto nazionale e i funerali di StatoForlani, previstiil 10 luglio. "È stato presidente del Consiglio - ricorda il Capo dello Stato - in una fase di profondi cambiamenti, ha ricoperto diversi e rilevanti incarichi ministeriali, è stato eletto in ...

Lutto nazionale e bandiere a mezz'asta per la scomparsa di Arnaldo ... Governo

(ANSA) - ROME, JUL 7 - Italy is to observe a day of national mourning on Monday to coincide with the state funeral of the former Christian Democrat premier Arnaldo Forlani, who died on Thursday night ...Roma, 7 luglio 2023 - L'Italia dirà addio ad Arnaldo Forlani con funerali di Stato e lutto nazionale ... Forlani è stato segretario della Balena bianca dal 1969 al 1973, poi nel triennio 1989-1992, e ...