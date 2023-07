Pensioni 2024 | aumenti e arretrati in arrivo da gennaio Importi aggiornamento 7 LUGLIO

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ultime notizie: anuovo conguaglio e: l’Istat ha confermato un tasso di inflazione superiore di quasi un punto a quello in base al quale è stato calcolato l’aumento degli assegni previdenziali dascorso. Questo significa che per i pensionati è inun nuovo conguaglio all’inizio dell’anno prossimo: appunto, la parte mancante rispetto all’adeguamento che ci sarebbe dovuto essere nel 2023, più gli. Una panoramica delle cifre.in base a tasso inflazione definitivo: l’Istat ha comunicato che il tasso di inflazione si è attestato ...

"Riforma: equità, stabilità e flessibilità in uscita". Questo il tema al centro della Giornata di ...e urgente riforma previdenziale da inserire nella prossima manovra di bilancio", ha ......politiche legate alle proteste dei gilet gialli e a quelle legate alla riforma dellema ...il rischio di nuove rivolte in occasione dei giochi olimpici in programma a Parigi per il"visto ...Praticamente nulle le speranze che da gennaiola riforma delledel Governo Meloni dia la possibilità ai contribuenti di accedere alla quiescenza con la quota 41 per tutti. La misura infatti continua a essere difficile da varare. ...

Pensioni, rivalutazione 2024: ecco di quanto potrebbero aumentare gli assegni Money.it

Si terrà giovedì 13 luglio 2023, presso il Palazzo Wedekind una Giornata di Studio sulla Riforma delle Pensioni e la consegna del Premio di laurea in memoria di Salvatore Satta, giunto alla seconda ed ...Ci sono 7 novità sul cedolino dell’INPS per i prossimi mesi. Andiamo a vedere quali saranno i cambiamenti e chi coinvolgeranno.