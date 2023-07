Pellezzano | avviso pubblico per rinnovo nomine Commissione Comunale

Leggi su zon

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il Sindaco diFrancesco Morra rende noto che è stato pubblicato l’per ildelledei componenti dellaper le Pari Opportunità per il quinquennio 2023/2028. Nell’si INVITANO: le Organizzazioni professionali, culturali e di volontariato, che operano senza scopo di lucro sul territorio, le Associazioni, i Gruppi e i Movimenti di riconosciuta rappresentatività sul territorio; le Istituzioni scolastiche;che siano in possesso di riconosciuta competenza in materia di condizione femminile nei campi giuridico, economico, della comunicazione sociale, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali e del territorio, nonché in ulteriori ambiti riconducibili ...