Pechino prova a sfruttare le scorie di Fukushima per dividere Tokyo e Seul

(Di venerdì 7 luglio 2023) La Cina ha annunciato lo stop all’import di cibo da dieci prefetture giapponesi per motivi di sicurezza, in connessione al piano di rilascio in mare delle acque trattate dell’impianto nucleare di, come definito dal governo giapponese di Fumio Kishida. Una mossa con cuitenta di alzare la pressione suma anche su. Tuttavia, la Corea del Sud ha annunciato di rispettare il parere favorevole espresso dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica, schierandosi al fianco del Giappone e contro i tentativi cinesi. LA MOSSA DILa Cina è il più grande acquirente di prodotti ittici del Giappone. Esaminerà rigorosamente anche i documenti sul cibo, in particolare quelli marini, provenienti da altre parti del Giappone, hanno riferito le Dogane cinesi, secondo cui saranno ...