Pazza idea in casa Napoli | un ex Barcellona a parametro zero per Garcia

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 7 luglio 2023) Potrebbe prender quota da un momento all’altro il calciomercato targato, con un’ipotesi a sorpresa che regalerebbe un exagli azzurri Siamo ormai entrati nel vivo del calciomercato, dopo che lo start ufficiale della nuova stagione è avvenuto lo scorso 1° luglio. Cominciano a fioccare le prime date in, dal 14 al 25 luglio impegnata nel ritiro in quel di Dimaro Folgarida mentre dal 28 luglio al 12 agosto sarà il turno di Castel Di Sangro. Il 10 luglio sarà inoltre storia inpartenopea, dove la nuova maglia home sarà presentata con tanto di sponsor e coccarda in onore dello Scudetto vinto dopo 33 anni. Ciò che invece fatica ad ingranare in quel diè senz’altro il calciomercato, dove i colpi azzurri ammontano ancora a. Anzi, i ...