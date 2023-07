(Di venerdì 7 luglio 2023)ntus e del Manchester United Edwin van der Sar è ricoverato ina seguito di un’. A renderlo noto è l’Ajax, il club olandese per cuicalciatore riveste dal 2016 il ruolo di direttore generale: «Nella giornata di venerdì Edwin van der Sar è stato vittima di un’– si legge nella nota del club -. Attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto died è in condizioni stabili. Quando saranno disponibili informazioni più dettagliate seguirà un aggiornamento. L’intero staff dell’Ajax augura a Edwin una pronta guarigione. I nostri pensieri sono rivolti a te». ...

Paura per van der Sar, l'ex portiere della Juve in terapia intensiva per emorragia cerebrale Open

Paura per Edwin Van der Sar. L'ex portiere di Juventus e Manchester United nelle scorse ore è stato vittima di un'emorragia cerebrale che lo ha costretto all'immediato ricovero ...