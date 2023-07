Pascoli pittore e Pirandello autore di “Uno | nessuno e 250 000” | gaffe e strafalcioni della Maturità 2023

(Di venerdì 7 luglio 2023) Puntuale come ogni nuova annata degli esami di, si rinnova il rito involontario deglie delles che Skuola.net registra e colleziona con scrupolo e irriverente comicità di rimando. Anche quest’anno gli studenti alla prova non hanno mancato di far aggiornare lo stupidario. Incrementando di una nuova esilarante pagina l’antologia delle scempiaggini che, alla luce degli ultimi scivoloni segnalati, assevera – al di là di ogni ragionevole dubbio – una disarmante mancanza di conoscenza in materia di cultura generale e attualità., si rinnova il rito involontario dis eUna fantasia e una varietà di spunti, quelle che il florilegio studentesco alla provarivela, che ...

Confusione in letteratura e storia dell'arte Si parte dal poeta del 'fanciullino' Giovanni, che alcuni studenti hanno descritto come un. Non si sarebbe trattato di un lapsus o di un ...

Giovanni Pascoli pittore e la Divina Commedia di Garibaldi: gli strafalcioni della Maturità 2023 RaiNews

Mattarella è il presidente ignoto, Pascoli diventa pittore, Garibaldi scrittore, D’Annunzio si conferma estetista. E spuntano pure i “Me contro Te”. Ecco i migliori strafalcioni della Maturità 2023 ...Scusi, che fuso orario c’è in Giappone Serve sapere anche questo, a quanto pare, per essere considerati maturi. La domanda, posta da un commissario d’esame a un malcapitato studente, è però solo una ...