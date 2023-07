Partono i primi treni a idrogeno in Lombardia

Leggi su newsagent

(Di venerdì 7 luglio 2023) La Regioneha presentato il progetto “H2iseO Hydrogen Valley” ai sindaci della Comunità Montana del Sebino Bresciano per avviare l’inserimento dei nuovisulle ferrovie italiane . Presenti, fra gli altri, il presidente della Regione, Attilio Fontana, e gli assessori Claudia Maria Terzi, Franco Lucente, Giorgio Maione, il presidente di FNM, Andrea Gibelli, il direttore generale di FNM e amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri, e il presidente di Ferrovienord, Fulvio Caradonna. 14 nuovisulla linea che unisce la Valcamonica con la città di Brescia entreranno in servizio e pian piano saranno eliminati quelli diesel. Non solo. È prevista anche la realizzazione di tre impianti di produzione, stoccaggio e distribuzione dirinnovabile ...