Paola Turci | “Lesbica? La gente continua a pensare che sia un’offesa È un aggettivo Una passione mia e di Francesca Pascale? I viaggi in camper”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Accettarsi con serenità, superare gli ostacoli della vita, rinascere. Ancor più ur“il bisogno di cambiare”, come cantava lei stessa in Stato di calma apparente, successo nel 1993. Senza saperlo, in quel testoaveva riversato il suo futuro: l’incidente che le ha distrutto parte del viso (e per cui è stata sottoposta a quattordici interventi di ricostruzione), le gioie e i dolori della quotidianità. Cantautrice capace di rivoluzionare i canoni dell’artista donna sul palco in Italia, apprezzata da critica e pubblico (11 partecipazioni a Sanremo, di cui 3 come ospite), la 59enne romana ha tradotto in musica e parole libertà, consapevolezze e conquiste del mondo femminile. Non a caso, il suo album del ’93 si chiama Ragazze. Le stesse a cui si è sempre rivolta, anche perché lei, in primis, lo è stata. Dalla giovinezza ...