Paola De Micheli a TPI | “Schlein sbaglia a non ascoltare tutti”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Cosa succede nel Pd?«Non succede nulla. Nulla di nuovo, perlomeno». Come, nulla? È partita la consueta operazione di caccia al tordo…«No. Semplicemente siamo in attesa di capire quali siano le intenzioni della segretaria, sia sul profilo politico del partito sia sul tema delle alleanze». Cioè?«La scorsa settimana ci sono state prove tecniche di avvicinamento al M5S. È vero che nel breve periodo riguarderà solo alleanze locali, viste le prossime scadenze elettorali, sino alle europee. Ed è anche comprensibile che io non sia affatto contraria, tutt’altro, in coerenza con la mia storia politica. Ma…». Ma?«Ma mi pare che si debba definire con chiarezza in che modalità, con quali forme, con che tipo di egemonia e guida quest’alleanza debba essere realizzata. Dobbiamo capire quali siano le intenzioni di questo rinnovato dialogo». Quali dovrebbero essere?«Mi aspetto che il Pd mantenga una ...