Palinsesti Rai | tornano Pino Insegno e Elisa Isoardi | “vacante” il posto di Bianca Berlinguer Incognita Fiorello

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dopo le polemiche degli scorsi mesi, la Rai presenta iper la prossima stagione. Nella presentazione a Napoli, con lo slogan “Di tutto, di tutti”, la Rai ha annunciato il ritorno di Roberto Saviano con Insider, faccia a faccia con il crimine, in onda da novembre il sabato in prima serata su Rai3. Sarà proprio il terzo canale a subire più cambiamenti. Aldi Fabio Fazio, passato a Discovery, la domenica sera di Rai3 sarà occupata da Sigfrido Ranucci e la sua “Report”. Lucia Annunziata, in onda ogni domenica con “In Mezz’ora”, sarà invece sostituita dall’ex direttrice del Tg1 Monica Maggioni. Ildi Massimo Gramellini il sabato sarà preso da Serena Bortone, traslocata su Rai3 per lasciare ila “La volta buona” di Caterina Balivo su Rai1. Lunedì sera su Rai3 spazio a “Presadiretta” di Riccardo ...

La notizia è stata ufficializzata questo pomeriggio, con la presentazione deidellaper la stagione 2023/2024 . Tra i programmi di seconda serata compare anche XXI Secolo Quando il ...È lapidario l'amministratore delegatoRoberto Sergio nel rispondere ad una domanda dei giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione deidella stagione televisiva 2023 - ...Le novità in occasione di questa presentazione dei2023/24 non sono certo mancate. E molte di queste sono legate alla programmazione della cadetta dell'Azienda Pubblica,Due . A proposito del secondo canale nazionale si segnala che ...

Palinsesti Rai 2023/2024, l'intrattenimento da Affari Tuoi a Belve, da Pino Insegno ad Amadeus La Gazzetta dello Sport

Il mercante in fiera è pronto a tornare in onda su Rai 2: Pino Insegno nell'access prime time della rete Il ritorno di Pino Insegno in Rai è sancito. Le anticipazioni in queste settimane ( o mesi) non ...Lo dice l'Ad Rai, Roberto Sergio, rispondendo a una domanda sulla possibilità che il conduttore di Non è L'Arena torni a Viale Mazzini. Leggi ...