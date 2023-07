Palinsesti Rai | la novità è la Rai3 ‘pluralista’ | Rai1 si aggrappa alla fiction | Rai2 sforna nuovi titoli intrattenimento

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 7 luglio 2023) Guaccero, Barbareschi, Insegno, Balivo Se nulla si muove sunon sta mai ferma, la principaledeidella tv pubblica è. L’Amministratore Delegato Roberto Sergio non vuole sentire parlare di “fine di Telekabul” ma di fatto la terza rete, alle prese con defezioni eccellenti, si “riallinea”. Che si tratti di maggiore pluralismo, come spiegano i vertici dell’azienda, o di riequilibrio a destra è questione di punti di vista. In attesa che il marketing sciolga il nodo martedì (Sergio conta di avere entro i primi d’agosto il nome del successore di Bianca Berlinguer), la terza rete si popola di new entry. Monica Maggioni, al posto della Annunziata, Nunzia De Girolamo al lunedì in prima serata, Luca Barbareschi in seconda serata, Roberto Inciocchi (Agorà) e Annalisa Bruchi ...