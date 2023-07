Palinsesti Rai informazione | Vespa ‘blindato’ | una striscia quotidiana per Facci | Costamagna in seconda serata Ancora ‘vacante’ il posto Berlinguer

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ci pensa il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a movimentare la presentazione deiRai con una stoccata in apertura a Biancae Mauro Corona: “Una doglianza, ho visto che se ne va ladalla Rai, pensare di non poter vedere quel Neanderthal, quel troglodita, che si presentava vestivo come un capraio afghano, un cammelliere yemenita… Sto male a vedere che non vedremo più quell’immagine di eleganza. Avete tirato questa sòla a Mediaset con la”. ROBERTO SERGIO: “BIANCAVOLEVA RESPIRARE ARIA NUOVA E MI HA CHIESTO UNA” E al centro di produzione di Napoli l’uscita della giornalista dalla Rai, direzione Mediaset, tiene banco: “L’ho incontrata sabato scorso, mi ha detto che da un po’ di ...

Fiorello è il grande assente nei nuovi palinsesti della Rai, presentati nelle scorse ore a Napoli. Si segnala inoltre che oggi alla presentazione dei palinsesti 2023/24 è stato annunciato che Stefano De Martino tornerà in onda su Rai Due con il suo programma Bar Stella. Oggi alle 12 in punto c'è stato l'evento legato alla presentazione dei palinsesti 2023/24 a Napoli. La diretta è stata mandata in onda per intero sulla piattaforma RaiPlay.

NAPOLI (ITALPRESS) - 'Abbiamo approvato le linee guida del piano industriale, liberato il contratto di servizio che ora prosegue il suo iter, ...(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - Nei nuovi palinsesti Rai torna anche Roberto Saviano con Insider, faccia a faccia con il crimine, in onda da novembre il sabato in prima serata su Rai3. È il programma - ...