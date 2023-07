Palinsesti Rai 2023 2024 | la presentazione in diretta 30 nuovi programmi | De Luca scatenato su Berlinguer e Corona “un cammelliere yemenita!” Sergio | “Non ho mai detto che la politica non entra nella mia stanza Ma non condiziona le mie scelte”

(Di venerdì 7 luglio 2023)Rai E venne il giorno deiRai. Dopo tanto parlare, è giunta l’ora per il management della tv pubblica, guidato dall’amministratore delegato Robertoe dalla Presidente MariSoldi, di illustrare la programmazione della stagione, con focus sul prossimo autunno. DavideMaggio.it è negli studi Rai di Napoli per seguire l’evento stampa riportando in tempo reale tutte le dichiarazioni e le novità di Rai1, Rai2, Rai3 e di tutte le altre reti.Rai– lainOre 12.01 – Con un ritardo di appena un minuto, inizia la. Viene fatto salire sul palco il Sindaco di Napoli, Manfredi: “Benvenuta alla ...

Indiscrezioni sul suo rientro incon un programma per sostituire "Cartabianca". Le novità: talk a Giorgino e alla De Girolamo , striscia quotidiana a Facci . Tornano Pino Insegno con il "Mercante in Fiera" e Barbareschi . Ci sono ...La bomba Mara Venier suiesplode un po' inattesa e un po' no. Chi conosce bene la conduttrice di Domenica In sa da tempo della sua volontà di staccare un po' la spina, dedicarsi alla famiglia, tirare il freno. ...Intanto, nella giornata di venerdì 7 luglio, sono stati presentati ufficialmente idella stagione televisiva 2023/2024. Maria era presente all'evento in compagnia di Massimiliano ...

Palinsesti Rai, ecco le dieci novità che vedremo nella prossima stagione tv: da Stefano De Martino con un… Il Fatto Quotidiano

Non è di certo passata inosservata la stoccata che ieri Alberto Matano ha lanciato a Mediaset parlando di Vita in diretta ma non solo ...(LaPresse) - "Speriamo di riuscire a rifare Viva Rai 2, ci sono dei problemi da risolvere con condomini e se ci riusciamo torniamo più ...