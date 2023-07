Palinsesti Rai 2 | autunno 2023 Belve raddoppia in prima serata | De Martino porta in tv il suo spettacolo teatrale | torna La Caserma Striscia per Facci | Fiorello in forse sì

(Di venerdì 7 luglio 2023)Rai 2 Dall’incognita(qui le dichiarazioni dell’Ad Roberto Sergio sul ritorno di Viva Rai2 durante la conferenza stampa di presentazione dei) a diverse novità e conferme, il palinsesto autunnale di Rai 2 si presenta piuttosto variegato. Ecco come il secondo canale Rai apre a settembre la nuova stagione/2024.Rai 2,: daytime LUNEDI/VENERDI – In attesa di risolvere la questione Viva Rai2 con gli abitanti di via Asiago (dovrebbere in onda a novembre, preceduto ad ottobre da …E Viva il Videobox), il daytime infrasettimanale parte l’11 settembre con Radio2 Social Club alle 8.45, mentre sette giorni dopo Tiberio Timperi debutta a I Fatti Vostri al fianco di Anna ...

L'avvio della presentazionenella sede di Napoli è istituzionale con dirigenti e personalità politiche sul palco. E, va detto, il clima pare un po' moscio almeno finché non entra in scena il presidente della ...L'amministratore delegatoRoberto Sergio ha fatto chiarezza, durante la conferenza stampa di presentazione della prossima stagione televisiva dellaa Napoli, su Bianca Berlinguer e Massimo Giletti come possibile sostituito per lo spazio che era dedicato a " Cartabianca ". " Bianca Berlinguer l'ho incontrata sabato scorso, - ha detto Sergio - ...Lasi sfila dalla corsa per i diritti delle partite di Serie A e Coppa Italia . Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato Roberto Sergio durante la presentazione deiper la stagione ...

Ecco i nuovi palinsesti Rai: ritorno di Insegno e Barbareschi, le novità delle fiction RaiNews

Dopo le ultime notizie circa il palinsesto Mediaset che ha visto importanti uscite di scena, ecco le anticipazioni di quello della Rai che non sarà da meno. In attesa della… Leggi ...Rivoluzione nei talk show e nell'approfondimento informativo nella Rai che oggi ha presentato i suoi palinsesti. Dopo la fuoriuscita di ...