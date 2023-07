Palermo | altro innesto in difesa | ufficiale Ceccaroni

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il, dopo Lucioni, ha chiuso per unacquisto in: si tratta di Pietrodel Venezia Il, dopo Lucioni, ha chiuso per unacquisto in: si tratta di Pietrodel Venezia. La nota del club: «IlF.C. comunica di aver acquisito dal Venezia F.C. le prestazioni sportive di Pietro. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo, legandosi al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2027.A Pietro il benvenuto ada parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».

