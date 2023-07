Pagamento Reddito di Cittadinanza Luglio 2023

(Di venerdì 7 luglio 2023) Manca ormai poco aldella rata dideldi. Purtroppo per molti beneficiari sarà l’ultima rata. Con l’entrata in vigore del Decreto Lavoro, varato dal Governo Meloni, la prestazione a sostegno del, attiva dal 2019, subisce una prima brusca frenata, sostituita dal 1 settembre da una nuova misura e poi, dal 2024, dall’Assegno di Inclusione. Cosa succede, quindi, a? In questa breve guida troverai tutte le informazioni utili sui pagamenti previsti ae su cosa accadrà a partire da settembre. Quando viene Pagato ildiPartiamo subito dall’argomento che più ci interessa: il calendario dei pagamenti ...

Reddito di cittadinanza 2023: ultimo pagamento a Luglio. Ecco per chi e date LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Luglio è il mese dell'ultima mensilità di RdC e dell'avvio della carta risparmio spesa, ma non solo. Ecco tutti i pagamenti Inps di Luglio 2023 ...Il decreto lavoro ha introdotto agevolazione per l’assunzione di collaboratori domestici, ma in attesa dell’attivazione del bonus il 10 luglio scade il pagamento della seconda rata dei contributi ...