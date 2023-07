Pafundi può lasciare l’Udinese? Napoli in prima fila per l’acquisto | cosa si aspetta

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 7 luglio 2023) Simoneè probabilmente il talento più limpido del calcio italiano, ma la sua permanenza alnon è scontata: ci pensa il. Sono giorni di studio per il, che ancora non è sceso in maniera prepotente in sede di calciomercato. D’altronde gli azzurri non hanno molto da fare, forti di una squadra già collaudata e che nella scorsa stagione è stata in grado di stravincere il campionato. Bisogna, però, fare attenzione alle potenziali occasioni ed essere pronti a saperle cogliere. Ilmonitoraattende offerte concrete Una di queste potrebbe arrivare dal, ovvero il classe 2006 Simone. L’attaccante di origini napoletane è, probabilmente, il miglior talento in prospettiva del ...