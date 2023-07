Padre violento è stato allontanato dalla casa dove viveva con la moglie e i figli

(Di venerdì 7 luglio 2023) Un uomo di 43 anni è indagato per maltrattamenti ai danni deiminori e della. Quest'ultima spesso minacciata per potere avere del denaro poi utilizzato nell'acquisto di sostanze stupefacenti

"Papà sta picchiando mamma", figlia chiama i Carabinieri e fa arrestare il padre violento PerugiaToday

Un uomo di 43 anni è indagato per maltrattamenti ai danni dei figli minori e della moglie. Quest'ultima spesso minacciata per potere avere del denaro poi utilizzato nell'acquisto di sostanze stupeface ...È successo a Spoleto, un uomo di 39 anni per l'ennesima volta ha picchiato la moglie, la figlia lo ha fatto arrestare dai Carabinieri ...