(Di venerdì 7 luglio 2023), fondatore della Casa do Menor, compie 81 anni e 45 anni di presenza continua in Brasile: una vita spesa in favore dei più piccoli nelledel Brasile, celebrato ...

Chiera, fondatore della Casa do Menor, compie 81 anni e 45 anni di presenza continua in Brasile: una vita spesa in favore dei più piccoli nelle periferie del Brasile, celebrato ...... Luisa Baccara Lidiya Liberman : Lina Janina Rudenska : Emy Heufler Lino Musella : Carletto Antonio Piovanelli : generale Noseda Davide Enea Casarin:Rambelli Paolo Graziosi :di ......anni di vita che hanno perso la mamma o che vengono abbandonati e che sono in attesa che ilo ...Boccardo: i due Presuli hanno così avuto modo di parlare della presenza delle Suore della ...

Padre Renato Chiera, impegno a difesa delle periferie del mondo - Il ... Il Sole 24 ORE

Roma, 7 lug. (askanews) - Padre Renato Chiera, fondatore della Casa do Menor, compie 81 anni e 45 anni di presenza continua in Brasile: una vita spesa in favore dei più piccoli nelle periferie del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...