Ostia | al via “Ask for Angela” | sul litorale romano un progetto per prevenire gli abusi

(Di venerdì 7 luglio 2023)– “Ask for”. Da Londra arriva aildi formazione per commercianti ed esercenti volto aepisodi di violenza, molestie e. Unmolto sentito, uno strumento importante per combattere la violenza di genere e dare un concreto aiuto alle vittime o a chi si si trova in difficoltà, è stato presentato oggi 7 luglio, nella Sala consiliare “Massimo Di Somm”a del X Municipio, ad, gremita di pubblico, chiaro sintomo dell’importanza di questo argomento. Chiedi se c’èNei locali aderenti alrealizzato e promosso da Ascom ConfcommercioSud , contrassegnati da un logo all’ingresso del locale, una persona bisognosa potrà entrare e ...

Russell Crowe aAntica e da lì, indossati i panni del celeberrimo generale del film colossal ... 'Dove sono gli uomini Perché sono andati', dice Crowe guardandosi intorno fra le rovine ......gli stessi servizi presso le sedi die della Montagnola. Sono stati anche richiamati dallo smartworking gli addetti, ma al momento non è stato deciso né un allungamento degli orari inCapo ...... al Castello Tor Crescenza , in zona Cassia, a quello di Giulio II adAntica. La ... Si entra nel borgo superando un archetto e passando perBaronale dove si susseguono le caratteristiche ...

Ostia, al via "Ask for Angela": sul litorale romano un progetto per ... Il Faro online

L’esposizione fa parte del progetto Roma ChilometroZero, nato con l’obiettivo di trovare nuovi talenti e nuovi sguardi per i 15 municipi della Capitale ...Come punto di partenza c’è la Basilica di Santa Aurea, al centro di Ostia antica. Si passa poi per il Parco Archeologico della colonia romana e via via poi si arriva alla meta finale rappresentata ...