Osimhen e Kvaratskhelia non partono per Dimaro con la squdra | il motivo

(Di venerdì 7 luglio 2023)non si uniranno immediatamente al ritiro a. L’allenatore Rudi Garcia dovrà aspettare l’arrivo dei due giocatori. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Mentre la nuova stagione calcistica si avvicina, i tifosi del Napoli potrebbero dover aspettare un po’ per vedere i loro attaccanti favoriti,, in azione. Secondo recenti report, i due giocatori non si uniranno immediatamente al ritiro pre-stagionale della squadra aFolgarida, nel Trentino. Ildietro questo ritardo risiede nei recenti impegni internazionali di entrambi.hanno rappresentato rispettivamente la Nigeria e la Georgia nelle competizioni internazionali e si concederanno qualche giorno di vacanza extra ...

...Victor, acquistato dal Lille per circa 70 milioni di euro più contropartite varie. E durante la guerra in Ucraina, Giuntoli si mise subito all'opera per accordarsi con Khvicha, ...Tra questi anche. La partenza per Dimaro è prevista per giovedì. Repubblica Napoli scrive che Garcia arriverà a Napoli tra domani e domenica. Per lunedì il nuovo tecnico ha ......Demme Frank Anguissa Piotr Zielinski Eljif Elmas Michael Folorunsho Hirving Lozano Victor...Nikita Contini Alessio Zerbin Alessandro Zanoli Gianluca Gaetano LISTA UNDER 22 Khvicha...

Osimhen e Kvaratskhelia non partono con la squadra per Dimaro: il motivo Corriere dello Sport

La Juventus ufficializza Cristiano Giuntoli come nuovo ds: dal colpo Lasagna pagato meno di 100 mila euro al capolavoro a Napoli.Sta per cominciare la nuova stagione del Napoli ma Garcia non avrà subito a disposizione i due attaccanti per il ritiro trentino ...