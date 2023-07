(Di venerdì 7 luglio 2023)indica un altro nome per il post Andréall’Inter. L’ex portiere, oggi opinionista, non convintissimo didello Shakthtar Donetsk MEGLIO UN ALTRO ? Su Radio Radio, a discutere delle scelte in porta dell’Inter anche un ex portiere come Nando. Così sull’di André: «Prendevo Carnesecchi e ciao a tutti, gli mettevo dietro un portiere di esperienza. Ma andare a prenderenon lo so. Avrei preso Carnesecchi mettendogli dietro un portiere esperto come Sommer, Handanovic o Audero, poteva essere chi vi pare. Se vendia 50, si poteva prendere Carnesecchi, che ha 21 anni e italiano, avrei scelto lui». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Meschiari ascolta, però non è così. "Si tratta certo di realtà nel senso che ogni ... I cinghiali che scorrazzano per le vie di Roma, i lupi nella Pianura Padana, i cervi, i daini, gli. Ma ...... quello che suscita terrore non è il medico corrotto, è il medico totalitariamentedi un ... Nel 1945 per gliBuzzati deve scegliere la via del romanzo per ragazzi - sul Corriere dei ...Ne èl'avvocato Enrico Ballardini , presidente della 'Arg' (Associazione roveretana per la ... Qui si parla solo di, lupi e sanità, ma senza una giustizia efficiente la qualità di un ...

Orsi convinto: «Trubin erede di Onana No, prenderei un altro!» Inter-News.it

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – CONVIVERE CON GLI ORSI IN TRENTINO: IL 7 E 8 LUGLIO E FINO A SETTEMBRE, PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO, I BEAR AMBAS ...Un volontario Lav spiega il comportamento da tenere durante le escursioni in aree abitate dagli orsi - foto di Andrea Morabito content producer per Lav «Siamo convinti che la sicurezza dei cittadini ...