Oroscopo Paolo Fox settimana dall' 8 al 14 luglio 2023

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 7 luglio 2023) Anche per questatornano le attesissime previsioni astrologiche dell'diFox, pubblicate dalle DiPiù Tv, per la'8 al 14. Venere bacerà il Leone, mentre lo Scorpione sarà molto agitato e nervoso. Ecco, nel dettaglio, tutte le indicazioni degli Astri per i dodici segni zodiacali. ARIETE – Avete un Cielo molto valido per i sentimenti, ma dovrete uscire e creare occasioni di incontro. Nel fine, la vostra sensualità aumenterà. Prudenza con Capricorno e Bilancia. Nel lavoro, potrete coronare un sogno, se non avete ancora ottenuto un incarico, arriverà di più a breve. TORO – Entro la fine del mese si possono chiarire alcuni rapporti, ma anche troncare i legami a cui non ...