Oroscopo del mese di Agosto 2023 | ecco cosa prevede Artemide

(Di venerdì 7 luglio 2023) . Ariete Questo, l'incoraggiamento all'audacia e alla sfida, tipico dell'Ariete, potrebbe metterti in situazioni di rischio. Prima di imbarcarti in nuove avventure o progetti, prenditi il tempo di valutare attentamente i pro e i contro. Questo non è il momento di agire d'impulso o di prendere decisioni affrettate. Nel tuo mondo personale,...

L'8 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l'amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l'8 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine,...Nel lavoro per il momento sei protetto, ma bisognerà essere cauti nei confrontifuturo. Vergine l'Paolo Fox segnala che per realizzare le tue ambizioni dovrà esserci grande impegno e ...

