Ordine d’arrivo Tour de France 2023 tappa di oggi | Jasper Philipsen cala il tris in volata Mozzato 4°

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tripletta dialde. Dopo le vittorie nella terza e quarta, il belga dell’Alpecin-Deceuninck trionfa anche nella settima frazione della Grande Boucle (la Mont-de-Marsan – Bordeaux di 169,9 km) grazie a un’altra magnifica. Seconda piazza per il britannico Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team), mentre chiude il podio in terza posizione il rappresentante dell’Eritrea Biniam Girmay (Intermarché – Circus – Wanty). Ottimo quarto posto per l’italiano Luca(Team Arkéa Samsic). Quinto invece l’olandese Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), sesto il belga Jordi Meeus (BORA – hansgrohe) e settimo il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious). A chiudere la top ten troviamo ilse Bryan ...

