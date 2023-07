Orchestra Scarlatti Junior | Concerto per i 60 anni del Centro Produzione RAI di Napoli

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023) Undell’. L’appuntamento è il giorno 11 luglio alle ore 19:30 presso l’auditorium della Rai in via Marconi 5 aPer il Luglio musicale 2023 della Nuova, realizzato in collaborazione con l’Università Federico II, appuntamento martedì 11 luglio alle ore 19.30 presso l’Auditorium della RAI (, Via G. Marconi 5), con l’inper i 60delRAI di. Ingresso gratuito con prenotazione a eventiauditorium@rai.it Circa 120 ragazze e ragazzi, giovanissimi musicisti di età ...