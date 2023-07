Open Arms | Richard Gere sarà ascoltato in aula Da testimonial della Ong a teste contro Salvini

(Di venerdì 7 luglio 2023) La notizia era nota. Ora arriva la data.il 6 ottobre comedi parte civile al processoin corso a Palermo. Che vede imputato l’allora ministro dell’Interno Matteoper sequestro di persona in merito alla vicenda dei soccorsi alla naveOng spagnola nell’agosto del 2019.comeLa superstar in quel periodo era in vacanza nella sua amata Italia. In nome dell’accoglienza senza se e senza ma, con piglio umanitario e a favore di telecamera, si era offerto dadell’Ong impegnata in un braccio di ...

L'attore Richard Gere sarà sentito al processoil prossimo 6 ottobre. E' stato deciso oggi nel corso dell'udienza del dibattimento che vede imputato il ministro Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. "L'...L'attore Richard Gere sarà sentito il 6 ottobre come teste di parte civile al processo. È stato deciso oggi nel corso dell'udienza del dibattimento che vede imputato il ministro Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. L'udienza di questa mattina ...L'attore Richard Gere sarà sentito al processoil prossimo 6 ottobre. E' stato deciso oggi nel corso dell'udienza del dibattimento che vede imputato il ministro Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. 'L'...

Processo Open Arms, Richard Gere sarà ascoltato come teste: riferirà sulle condizioni dei migranti a bordo TGCOM

PALERMO – Sceglie di essere presente all’udienza, ma resta in silenzio e fa sapere di non voler rilasciare dichiarazioni né sulle accuse a suo carico né sulle domande oggetto del dibattito politico di ...PALERMO (ITALPRESS) - "È emerso che quando questa Open Arms è andata in ormeggio vicino Lampedusa improvvisamente sono cambiate le condizioni, ...