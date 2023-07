Open Arms | Richard Gere deporrà al processo

(Di venerdì 7 luglio 2023) caption id="attachment 252074" align="alignleft" width="300"/captionL'attore americanosarà sentito come teste di parte civile al, il prossimo 6 ottobre. Il dibattimento, in corso a Palermo davanti al tribunale, vede imputato il ministro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito illegittimamente lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi dalla nave della ong spagnolaad agosto del 2019.sarà sentito e dovrà riferire sulle condizioni dei migranti a bordo della, avendo lui stesso portato viveri e acqua alle persone a bordo della nave ...

