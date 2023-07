Open Arms | processo Salvini | Richard Gere sarà sentito come teste

L'attore Richard Gere sarà sentito il 6 ottobre come teste di parte civile al processo. Il dibattimento, in corso a Palermo davanti al tribunale, vede imputato il ministro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito ...L'attore deporrà a Palermo il 6 ottobre. Oggi la nuova udienza nell'aula bunker dell'Ucciardone L'attore Richard Gere sarà sentito al processoil prossimo 6 ottobre. E' stato deciso oggi nel corso dell'udienza del dibattimento che vede imputato il ministro Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. "L'...Francisco Gentico, volontario di, depone nell'aula bunker dell'Ucciardone in presenza del ministro Matteo Salvini, imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Gentico è ...

Richard Gere sarà sentito come teste delle parti civili nell’udienza del 6 ottobre del processo Open Arms che si sta celebrando nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo e che vede come imput ...(ANSA) - ROME, JUL 7 - Actor Richard Gere will be heard as a witness in the Open Arms trial against Deputy Premier and Transport Minister Matteo Salvini on October 6, judicial sources said on Friday.