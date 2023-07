Ondate di caldo | ne risente anche l’auto | come risolvere i problemi più comuni

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 7 luglio 2023) Le alte temperature non mettono a dura prova non solo noi, male nostre automobili. Ecco ipiùdel periodo. Le temperature si sono notevolmente alzate e se, soprattutto nel Nord Italia, c’è ancora qualche perturbazione residua che rilascia forti acquazzoni e rinfresca un po’ l’aria, dal 12 luglio le cose cambieranno poiché l’anticiclone africano abbraccerà tutta la penisola, portando in alcune regionii 40°C. Ecco però cosa può succedere alle nostre automobili, con questo. Auto: icausati dal, ecco i principali (ilovetrading.it)Le temperature record della scorsa estate e quelle che ci saranno tra pochi giorni non mettono in ginocchio solo l’uomo: le automobili, infatti, soffrono le alte temperature poiché faticano nel ...