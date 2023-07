Ondata di caldo | da oggi si parte | le città più calde e quando finirà

A preoccupare l'Italia - secondo Coldiretti - è ora infatti, l'annunciato arrivo di una intensadiper la seconda settimana di luglio con picchi locali di oltre 40 gradi di temperatura. ...Pressione in aumento e di conseguenza anche il, che raggiungerà il suo apice tra lunedì e martedì, almeno stando alle tendenze attuali. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per ...Da domenica 9 luglio Pressione in aumento e di conseguenza anche il, che raggiungerà il suo apice tra lunedì e martedì, almeno stando alle tendenze attuali. Il cielo sarà in prevalenza sereno o ...

Meteo Italia. Prolungata ondata di caldo, punte anche sopra i 40°C, notti tropicali. Durata 3bmeteo

Inizia oggi l'escalation del caldo causato dall'anticiclone africano Cerbero ma sarà la settimana prossima che si potranno raggiungere valori storici per l'Italia: ecco cosa può accadere e le aree più ...L’ondata di calore che sta per investire l’Italia arriva dopo un mese di giugno 2023 che ha fatto registrare a livello globale la temperatura più alta di ...