Onana | Manchester United sempre più vicino all’accordo con l’Inter

Leggi su inter-news

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ilavrebbe fatto un grande passo verso Andre. I Red Devils si starebbero avvicinando a un accordo con. ACCORDO– Secondo quanto si legge sul sito del De Telegraaf, ilsarebbea un accordo conper Andreper 55 milioni di euro. I Red Devils avrebbero un ampio accordo con il portiere per un contratto da cinque stagioni oppure quattro stagioni con un’opzione per un ulteriore anno. Fonte: Telegraaf.nl Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...