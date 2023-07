Onana-Manchester United | c’è ottimismo! I tempi per la chiusura – Sky

Andrèè sempre più vicino alUntited: con l'Inter la trattativa è intensa e la fumata bianca potrebbe arrivare all'inizio della settimana prossima. L'Inter conta di incassare 55 ...Commenta per primo AndréalUnited, ultima curva e poi rettilineo finale : arrivano conferme direttamente da fonti vicine al club inglese e riportate dal quotidiano olandese De Telegraaf , secondo cui la ...Dopo aver ufficializzato Romero, il Milan è vicino a chiudere un altro colpo: ad un passo l'arrivo dal Chelsea di Pulisic. L'Inter lavora al sostituto di, sempre più verso ilUnited, l'ultima idea è Sommer del Bayern. La Juve pronta ad incassare, Zakaria si avvicina al West Ham. Punti chiave 09:27 Al - Shabab, pressing su Immobile 09:...

La trattativa Inter-United per Onana è caldissima e potrebbe dare il via ad una rivoluzione portieri in casa Inter ...L'Inter dovrà sostituire il partente Onana in questa sessione di calciomercato: Marotta, oltre a Trubin, valuta diverse opzioni per la porta nerazzurra ...