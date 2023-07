Onana ha accettato l’offerta del Manchester United! Ecco i dettagli

(Di venerdì 7 luglio 2023)ha praticamentedelUnited per il trasferimento.alcunidel contratto proposto dagli inglesi secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. I– Andréhapersonale proposta dalUnited e attende solo l’accordo definitivo tra gli inglesi e l’Inter. Il portiere hadi quattro anni con opzione per il quinto anno e adesso pronto per trasferirsi a. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

...che questi raggiungano con l'Inter l'accordo per il trasferimento a Old Trafford di Andrè, ... poi, quando l'ex Atletico hala proposta, non ha voluto chiudere l'accordo. Per questo il ...L 'Inter dopo aver acquistato il parametro zero Marcus Thuram e dopo averi 18 milioni di ... In uscita c'è anche il portiere Andréche non partirà per meno di 60 milioni di euro. Lo ...Riuscirci significherebbe incrementare il tesoretto a disposizione e quindi chiudere per. ... Nella giornata di ieri i nerazzurri hannol'offerta da 18 milioni di euro pur di lasciar ...

Inter, clamoroso Trubin: il portiere ucraino gufa la cessione di Onana ... Calciomercato.com

In Viale della Liberazione, secondo quanto raccontato da Sky Sport, si attende l'ultimo rilancio per André Onana da parte del Manchester United ... nerazzurro possa entrare nell'ordine di idee di ...Le ultime notizie di calciomercato oggi 7 luglio 2023: le trattative di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ...