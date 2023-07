Omicidio Pasquale Sesso | fermato un 27enne

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023): l’arresto in una operazione condotta a seguito del delitto avvenuto in vico Solitaria a Napoli. Ieri mattina la Polizia di Stato ha arrestato Gennaro Belaeff, un ventisettenne pregiudicato della zona del Pallonetto di Santa Lucia. Lo hannoper il reato di detenzione illegale di arma da fuoco, di munizioni e ricettazione. A diffondere la notizia dell’arresto una nota della Procura di Napoli. L’uomo, in passato già contiguo all’ormai disciolto clan Elia – storicamente operante in quel quartiere – era in posdi una pistola clandestina, con matricola abrasa, e del relativo munizionamento. L’arresto è avvenuto nel corso di una operazione che gli agenti della Squadra Mobile, dell’Ufficio ...