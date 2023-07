Omicidio di Pasquale Sesso | arrestato un 28enne

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn, ritenuto coinvolto nell’di, il 44enne ucciso a colpi di pistola nella zona di Santa Lucia, a Napoli, la notte tra il 5 e il 6 luglio scorsi, è statodalla Squadra Mobile della Questura di Napoli. Al momento all’uomo viene contestato il reato di detenzione di arma da fuoco ma sono in corso ora accertamenti per verificare se la pistola che aveva è la stessa con la quale è stato ucciso. Inoltre immagini dei sistemi di videosorveglianza che lo collocano della zona dove è scattato l’agguato fanno di lui una persona fortemente sospettata di essere stato il killer del 44enne. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...l'ultimodi camorra a Napoli. La mattanza per il predominio delle piazze di spaccio di hashish, crack e cocaina continua: l'altra notte a cadere sotto i colpi dei killer è stato...Un uomo di 44 anni,Sesso , è stato ucciso questa notte a Napoli in un agguato nella zona di Santa Lucia. La vittima è stata raggiunta da uno dei diversi colpi d'arma da fuoco esplosi mentre era in sella a uno ......parte della Squadra Mobile della Questura di Napoli Aveva precedenti per spaccio e rapina... quindi, possa essere questo il movente dell'. Le piazze di spaccio del Pallonetto, zona ...

Napoli, omicidio di Pasquale Sesso a Santa Lucia: fermato un 28enne Corriere della Sera

Un 28enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato che sta indagando sull'omicidio di Pasquale Sesso, freddato a colpi di pistola la notte tra il 5 e il 6 luglio scorsi: secondo gli inquirenti ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...