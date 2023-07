Olimpionica azzurra abusata da 3 calciatori | attirata dal branco con la scusa di un selfie

Violenza sessuale di gruppo , questo il capo d'accusa che pende su tre ragazzi italiani , tutti calciatori , che avrebbero abusato di un'atletail 6 febbraio 2022 . L'episodio , avvenuto in un locale di Trastevere (Roma) , ha spinto la Procura della Repubblica della capitale ad aprire un fascicolo, per poi richiedere il ...Una atletaè stata abusata da tre calciatori dilettanti che, circa un anno e mezzo fa, l'hanno palpeggiata dopo averla prima attirata e poi accerchiata con la scusa di un selfie. I fatti ...abusata, il branco e la scusa del selfie insieme Ennesimo episodio di violenza sessuale . Questa volta a denunciare l'abuso è stata una notache ha denunciato tre calciatori dilettanti con l'accusa - si legge sul Messaggero - di averla palpeggiata nelle parti intime con la scusa di un selfie . Una serata tra amici in un ...

Abusi su un'olimpionica azzurra, tre accusati a Roma Agenzia ANSA

Con la scusa di un selfie i tre avrebbero iniziato a palpeggiare l'atleta plurimedagliata incontrata in un locale di Trastevere ...