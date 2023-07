Olanda | il governo di Rutte cade sui migranti I festeggiamenti della destra e le incognite dell’Europa

(Di venerdì 7 luglio 2023) Assieme all’ungherese Viktor Orban è stato il capo diche continuativamente è stato al suo posto per più tempo in Europa. Ma ora ildi Mark, leader del Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd) al suo quarto mandato all’Aia, è caduto dopo un estenuante e inconcludente negoziato sulle nuove misure da mettere in campo sulla migrazione e l’asilo.e l’Appello cristiano democratico (Cda) spingevano per una limitazione netta del ricongiungimento familiare per i. L’altra metà dell’alleanza, i liberali del partito D66 e i calvinisti dell’Unione Cristiana, si sono opposti. Nella notte tra giovedì e venerdì è partita l’ultima, cruciale, trattativa. E alla fineha dovuto alzare bandiera bianca. Il quarto esecutivo guidato dal ...

