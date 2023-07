Olanda | governo Rutte cade sui migranti

(Di venerdì 7 luglio 2023) Per contrasti legati alle restrizioni ai ricongiungimenti familiari per i rifugiati E’ caduto ildi coalizione olandese guidato dal primo ministro iberale Mark(Vvd) per contrasti legati alla politica migratoria ed in particolare – riferiscono fonti governative citate dall’agenzia di stampa Anp – alle restrizioni ai ricongiungimenti familiari per i rifugiati già residenti nei Paesi Bassi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Per contrasti legati alle restrizioni ai ricongiungimenti familiari per i rifugiati E' caduto ildi coalizione olandese guidato dal primo ministro iberale Mark Rutte (Vvd) per contrasti legati alla politica migratoria ed in particolare - riferiscono fonti governative citate dall'agenzia ... È crisi diin: l'esecutivo Rutte IV è caduto. Secondo quanto anticipato da alcuni media locali, l'approvazione di alcune misure sulla migrazione e l'asilo hanno spaccato l'alleanza che forma l'... E' crisi diin. A quanto riportano i media locali ilguidato da Mark Rutte, il quarto con lo stesso primo ministro, è caduto sull'approvazione di alcune misure sulla migrazione e l'asilo, ...

Il partito Vvd, nel marzo del 2021 aveva vinto le elezioni senza però ottenere la maggioranza per governare da sola, cosa che in Olanda è praticamente sempre accaduta. Questa volta, tuttavia, i ...Assieme all’ungherese Viktor Orban è stato il capo di governo che continuativamente è stato al suo posto per più tempo in Europa. Ma ora il governo di Mark Rutte, leader del Partito popolare per la li ...