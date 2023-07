Olanda | cade il governo Rutte | crisi su richiedenti asilo

(Di venerdì 7 luglio 2023)ilolandese, guidato - per il quarto mandato consecutivo - da Mark. La coalizione che assicurava la maggioranza al premier - riferiscono i media olandesi, citando fonti governative -...

Mark Rutte, 56 anni, guida il Paese ininterrottamente dal 2010 ed è il primo ministro più longevo della storia dell'. Il suo quarto esecutivo è nato dopo un parto a dir poco travagliato. Nel ...il governo olandese, guidato - per il quarto mandato consecutivo - da Mark Rutte. La coalizione ...un accordo sulla gestione del numero dei richiedenti asilo che possono entrare in. Dopo un ...Il partito Vvd, nel marzo del 2021 aveva vinto le elezioni senza però ottenere la maggioranza per governare da sola, cosa che inè praticamente sempre accaduta. Questa volta, tuttavia, i ...

La coalizione era composta dal partito del premier VVD (Partito popolare per la Libertà e la Demorazia), dal CDA (Cristiani Democratici), D66 (Democratici) e ...La questione migratoria travolge uno dei primi ministri più longevi d'Europa, Mark Rutte. Il quarto esecutivo guidato dal leader del Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd) è infatti cad ...