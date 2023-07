Ok del Senato | stop al taglio vitalizi per ex senatori ante 2012

(Di venerdì 7 luglio 2023) Via libera del consiglio di garanzia dela una delibera che prevede il ripristino deitagliati per gli exri. Si tratta di quelli relativi a prima delquando, adeguandosi ...

Il presidenteIgnazio La Russa interviene sull' inchiesta per violenza sessuale che vede indagato il figlio Leonardo Apache , accusato da una 22enne di averla costretta a un rapporto non ...Via liberaconsiglio di garanziaa una delibera che prevede il ripristino dei vitalizi tagliati per gli ex senatori. Si tratta di quelli relativi a prima2012 quando, adeguandosi alla riforma pensionistica, è stato ..."Dopo averlo interrogato a lungo - ha detto in una nota il presidente- ho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante. Conto sulla Procura della ...

E per magia tornano i vitalizi al Senato LA NOTIZIA

Leonardo Apache è il figlio di 19 anni di Ignazio La Russa, che risulta indagato per stupro. Leonardo Apache è il figlio 19enne di Ignazio La Russa, indagato per violenza sessuale ai danni di una ...Il terzogenito del presidente del Senato ha 19 anni. Studia a Londra ed è un aspirante rapper. Come i fratelli ha nel nome un riferimento ai nativi americani ...