(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) – Alla scoperta dei prodotti alimentari, per unasana,. Milan Center forLaw and Policy – associazione a livello internazionale costituita con l'obiettivo di dare seguito ai temi di Expo Milano 2015 “nutrire il pianeta, energia per la vita” – presenta oggi a Roma (sala conferenze complesso Piscine del Foro Italico) ‘’, il primo sistema ditura alimentare al mondo che fornisce informazioni anche sulla sostenibilità dei prodotti, nato in Italia come certificazione per sensibilizzare i consumatori ad unapiù. Il progetto, sviluppato con il know-how scientifico dell’Università degli Studi di Milano e in collaborazione con la Struttura di ...

... nato in Italia come certificazione per sensibilizzare i consumatori ad unapiù. Il progetto, sviluppato con il know - how scientifico dell'Università degli Studi di Milano e ...Il mantenimento della salute del corpo richiede unaprevenzione che viene fatta con idonea, stile di vita e attività fisica costante per mantenere la giusta ossigenazione ...L'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi èdel momento di emergenza e ci spiega ...Piemonte la 'Rete dei servizi regionali per la prevenzione e la cura dei disturbi dellae ...

Nutrizione consapevole, Positive Food prima etichetta sostenibile Adnkronos

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...(DIRE) Roma, 7 Lug. – Alla scoperta dei prodotti alimentari, per una nutrizione sana, consapevole e sostenibile: Milan Center for Food Law and Policy – associazione riconosciuta, apprezzata a livello ...