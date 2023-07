Nuoto | Europei juniores 2023 | Lorenzo Ballarati ed Emanuele Potenza si tingono d’oro | cinque medaglie per l’Italia!

(Di venerdì 7 luglio 2023) Calato il sipario sulla quarta giornata di gare deglidia Belgrado (Serbia). Nella piscina del centro sportivo ‘Milan Gale Muškatirovi?’, l’Italia ha messo in mostra una certa vivacità e riscontri sono stati considerevoli. FINALI Nei 50 stile libero uominie Davide Passafaro sono giunti primo e terzo nell’atto conclusivo:ha chiuso con il crono di 22.56 a precedere il polacco Szymon Misiak (22.75) e appunto Passafaro (22.81). Altri due azzurrini sul podio ci sono stati nei 400 misti. Nella prova denominata “Il mostro”,si tintoin 4:21.90 davanti all’ucraino Oleksii Hrabarov (4:22.94) e a Domenico De Gregorio (4:23.67). La quinta medaglia in casa Italia è ...

Lorenzo Ballarati ha rispettato tutti i pronostici. Il talentuosissimo civitavecchiese ha vinto l'oro nei 50 stile libero agli Europei Juniores di Belgrado con il tempo di 2256. Una gara ...