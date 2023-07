Nu Genea Il Bar Mediterraneo tour arriva a Napoli all’Arena Flegrea

Leggi su 2anews

(Di venerdì 7 luglio 2023) Sabato 15 luglio il Barcon i Nudi Fuorigrotta, nel cartellone del Noisy Naples Fest. È un’onda in piena Bar, che dalla scorsa estate macina date e colleziona sold out in Italia e nel mondo, con concerti dedicati e nei cartelloni dei festival più prestigiosi. Conquista e coinvolge l’energia dei Nu