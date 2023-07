“Notti di Stelle | Pozzuoli in Arte” | il calendario degli spettacoli

Leggi su 2anews

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dall’11 luglio al 30 settembre al via “diin”: cinema all’aperto, teatro, cabaret, musica, danza, fiabe ed enogastronomia. Cinema all’aperto, teatro, cabaret, musica, danza, fiabe ed enogastronomia: ce n’è per tutti i gusti in “diin”, il cllone diche fino al 30 settembre animeranno l’estate