Notte Europea dei Ricercatori 2023

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 luglio 2023) LEAF 23 Torna la ricerca che ci piace 23 – 30 settembre Settimana della Scienza, 29n Researchers’ Night Fervono i preparativi nei laboratori, i divulgatori scaldano le corde vocali e si puntano i telescopi e lenti di ingrandimento: sta per tornare ladeie delle Ricercatrici LEAF di Frascati Scienza! Si parte con l’evento di lancio del 23 settembre, che darà il via alle danze mentre l’appuntamento con l’edizionedelladedicata ae ricercatrici è fissata, come ormai da tradizione, per l’ultimo venerdì di settembre, che quest’anno sarà il 29. Ma Frascati Scienza, sempre pronta a stupirvi non si ferma qui: organizza un’intera Settimana della Scienza ricchissima di eventi, da sabato 23 a sabato 30 settembre, per ...