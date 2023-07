"Meloni che fa Stanno passando il segno"la segretaria del Pd Schlein citando i casi ... Le opposizioni tutte incalzano la premier eperchè si esprimano in prima persona. "Via Arenula ...... il veleno a rilascio lento che ha assunto, con il ministro, quando ha deciso di tenersi il ... Ma La Russala presunta vittima Andrea Tornago Il combinato delle "fonti anonime" mira a ...ROMA - Carlocome Giorgia Meloni . Per la prima volta dal suo insediamento in via Arenula, il Guardasigilli, che si trova a Tokyo per il G7, attraverso il suo staff, si affida a "fonti di via Arenula", per ...

Nordio attacca su Delmastro e Santanchè: è ora di cambiare TGLA7

"Il ministero della giustizia non può attaccare nel merito delle singole decisioni i magistrati" aggiunge Verini. Le opposizioni tutte incalzano la premier e Nordio perchè si esprimano in prima ...La presidente del Consiglio ha deciso che la strategia giusta per evitare lo stillicidio delle prime pagine contro i suoi uomini più fidati è attaccare ...