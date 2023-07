«Non vi ho potuto salutare come avrei voluto ma oggi sono qui a dire grazie a ognuno di voi» ha scritto la conduttrice su Twitter

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’ha detto senza tanti giri di parole: «La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso diil mio pubblico» ha spiegato Barbara D’Urso in un’intervista a Repubblica dopo il suo addio a Pomeriggio Cinque. E ora saluta tutti coloro che l’hanno seguita via social, con un Tweet in cui ringrazia tutti e lascia la promessa: «Non finisce qui». X Leggi anche ...

La regata è stata particolarmente impegnativa per Maserati Multi70 chehacontare sulle vele da competizione e sulle appendici volanti. Un problema doganale aveva infatti ritardato l'...Un testa a testa tra donne Sulla copertina ci sono due figure femminili chesi abbracciano. Perché Dariaè in grado di farlo. E la sua mamma, a un certo punto,ha piùfarlo. Fin dalla cover Come d'aria ci dice cheè un libro leggero. Ma promette di conquistarti lo stesso. Che, poi, è quello che ha fatto con i 600 e passa giurati che le hanno ...Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda il 9 luglio 2023, Fekeli tenta ancora di rassicurare Yilmaz che la moglieavrebbe maifare del male a Zuleyha , come invece quest'ultima ha detto che Mujgan ha agito. Fekeli deve però fare anche i conti con un'altra incombenza. Cetin gli racconta infatti che ...

Barbara d’Urso al suo pubblico : “Non ho potuto salutarvi, non finisce qui” Corriere della Sera

Il grande Pelè fa ancora parlare di sé, e stavolta ci si interroga sulla sua eredità. A chi va il suo patrimonio